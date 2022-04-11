***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 15:10
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. ("QNB")'nin 31 Mart 2022 dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 11 Nisan 2022 tarihinde QNB'nin web sitesinde ilan edilmiştir. QNB'nin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Bankamızın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal verileri de konsolidasyona tabi tutulmuş olup, bu veriler QNB Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili veriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak finansal tablolardan önemli derecede farklılıklar içermekte olup, belli bazı finansal büyüklükler dışında karşılaştırılması mümkün değildir. Bankamızın Grup Raporlaması uygulamaları çerçevesinde 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Toplam Aktifleri, Toplam Net Kredileri ile Toplam Müşteri Mevduatları sırasıyla 449.2 milyar TL, 263.2 milyar TL ve 265.3 milyar TL'dir.
Bankamızın, muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin BDDK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler çerçevesinde hazırlanacak sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2022 dönemine ait finansal tablolarının 28 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak kamuya ilan edilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019142
BIST
17:572.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 55,49
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:5714,6972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0462
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:5716,0180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0279
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:57920,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,47
|Açılış
|: 920,97
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ISFIN
|4,62
|439.408.575
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.263.729
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|142.217.808
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.267.170
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.499.882
|% 9,98
|
|MARTI
|1,87
|101.108.637
|% -7,88
|
|GZNMI
|39,02
|32.507.133
|% -5,66
|
|CEOEM
|11,32
|28.857.476
|% -4,87
|
|AKFGY
|3,02
|56.702.156
|% -4,43
|
|ATATP
|64,85
|21.340.468
|% -3,93
|
|GARAN
|13,76
|5.891.132.293
|% 3,46
|
|THYAO
|36,38
|5.749.522.481
|% 3,00
|
|KRDMD
|16,22
|3.683.393.778
|% 2,92
|
|YKBNK
|4,97
|2.954.948.623
|% 6,42
|
|ASELS
|27,98
|2.846.782.227
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,75
|1.747.917.053
|% 4,96
|
|YKBNK
|4,97
|2.954.948.623
|% 6,42
|
|TSKB
|1,74
|874.489.524
|% 9,43
|
|GARAN
|13,76
|5.891.132.293
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,17
|424.244.438
|% 6,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6880
|14,6971
|% -0,31
|
|Euro
|16,0008
|16,0163
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,0976
|19,1934
|% -0,32
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9054
|3,9250
|% -0,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem