***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 16:28
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, iştiraklerimizden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000.- TL artırılarak 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan tutarın Bankamıza isabet eden kısmının sermaye avansı da dahil olmak üzere nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058579
BIST
17:563.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 10,36
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
17:5618,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:5618,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:561.017,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,82
|Açılış
|: 1.017,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.017,56
BIST En Aktif Hisseler17:54
|VAKBN
|6,05
|874.547.672
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.518.836
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.323.092.556
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.560.069
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.689.677
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|71.154.530
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.925.474
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|87.857.455
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,33
|8.164.466.623
|% 2,92
|
|YKBNK
|7,03
|7.434.863.863
|% 7,16
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|THYAO
|67,40
|5.776.163.404
|% -4,13
|
|GARAN
|25,42
|5.378.541.907
|% -1,32
|
|YKBNK
|7,03
|7.434.863.863
|% 7,16
|
|EKGYO
|3,96
|4.276.922.984
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|AKBNK
|12,33
|8.164.466.623
|% 2,92
|
|ALBRK
|2,62
|909.758.471
|% 2,34
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1729
|18,1918
|% 0,16
|
|Euro
|18,1922
|18,2073
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3936
|21,5009
|% -0,20
|
|Frank
|18,8140
|18,9274
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8242
|4,8484
|% 0,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-17,74
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.816
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.321
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-0,87
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL