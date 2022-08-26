***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, iştiraklerimizden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000.- TL artırılarak 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan tutarın Bankamıza isabet eden kısmının sermaye avansı da dahil olmak üzere nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058579BIST