Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.08.2022 16:28
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, iştiraklerimizden QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 200.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 100.000.000.- TL artırılarak 300.000.000.- TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine ve artırılan tutarın Bankamıza isabet eden kısmının sermaye avansı da dahil olmak üzere nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058579


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:563.147
Değişim :  0,33% |  10,36
Açılış :  3.149  
Önceki Kapanış :  3.137  
En Yüksek
3.188 En Düşük
3.105
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 6,05 874.547.672 % 10,00  
PRZMA 4,29 7.518.836 % 10,00  
BRMEN 2,42 762.847 % 10,00  
PETKM 13,10 3.323.092.556 % 9,99  
DYOBY 16,95 86.560.069 % 9,99  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Dolar 18,1729 18,1918 % 0,16  
Euro 18,1922 18,2073 % 0,40  
Sterlin 21,3936 21,5009 % -0,20  
Frank 18,8140 18,9274 % 0,16  
Riyal 4,8242 4,8484 % 0,06  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -17,74  
Altın Gr. 1.020 1.020 -7,47  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -29,00  
Tam 6.816 6.881 -50,00  
Yarım 3.321 3.364 -25,00  
Çeyrek 1.666 1.682 -12,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,19  
Gümüş Gr. 11,16 11,18 -0,08  
B. Petrol 98,47 98,47 -0,87  
Seans Raporu 17:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru