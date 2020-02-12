***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.02.2020 09:22
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK42080
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli TRFFNBK42080 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 97.000.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818526
BIST
12:13120.990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.192,35
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.321
En Düşük
119.229
12:136,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
12:136,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
12:13302,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,70
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|160.755.283
|% 19,95
|
|ASELS
|28,28
|1.781.241.117
|% 14,22
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,93
|35.128.017
|% 12,29
|
|SAYAS
|3,95
|10.724.252
|% 10,03
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,77
|278.763.485
|% -8,50
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,52
|513.536
|% -4,18
|
|IHGZT
|4,30
|1.381
|% -4,02
|
|ASELS
|28,28
|1.781.241.117
|% 14,22
|
|THYAO
|14,62
|1.192.483.057
|% 2,24
|
|TRCAS
|3,77
|278.763.485
|% -8,50
|
|ODAS
|2,19
|237.700.484
|% 1,39
|
|GARAN
|12,03
|208.015.880
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,66
|197.405.799
|% 0,61
|
|IHLGM
|1,34
|145.353.838
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|237.700.484
|% 1,39
|
|THYAO
|14,62
|1.192.483.057
|% 2,24
|
|TRCAS
|3,77
|278.763.485
|% -8,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7902
|7,8293
|% 0,21
|
|Frank
|6,1459
|6,1830
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6007
|1,6087
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-2,69
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.007
|2.038
|-8,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|-11,39
|
|Yarım
|965
|990
|-5,51
|
|Çeyrek
|484
|495
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|1,19
|
Seans Raporu
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