***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2020 16:19
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2124952800
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 5.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş_Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821459
BIST
17:12114.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 108,94
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:126,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:126,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:12325,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 325,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.201.028
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,55
|203.414.367
|% 19,23
|
|BURCE
|7,07
|3.658.326
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.064
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,20
|15.183.140
|% 14,29
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,18
|4.868.070
|% -7,03
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,75
|9.126.993
|% -6,25
|
|THYAO
|13,65
|3.009.916.063
|% -1,52
|
|ASELS
|29,22
|1.299.467.129
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,83
|614.011.467
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|578.605.140
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.252.817
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|578.605.140
|% 9,14
|
|THYAO
|13,65
|3.009.916.063
|% -1,52
|
|KRDMD
|2,83
|614.011.467
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|243.660.886
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|412.252.817
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9382
|7,9780
|% 0,74
|
|Frank
|6,2546
|6,2922
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-47,77
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-23,11
|
|Çeyrek
|522
|533
|-11,55
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
Seans Raporu
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