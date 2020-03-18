***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2020 09:51
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
ISIN Kodu XS2138311357
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 10.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830242
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
0
En Düşük
0
18:056,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
18:057,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1091
En Düşük
7,0187
18:05312,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,16
|Açılış
|: 312,37
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|
|Frank
|6,6866
|6,7269
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7109
|1,7195
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,24
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-0,33
|
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