***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 10:15
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK520A4
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.200.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli TRFFNBK520A4 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 61.200.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830958
BIST
13:1487.657
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 2.461,30
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:146,4948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0495
|Açılış
|: 6,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:146,9875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0138
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:14314,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 4,92
|Açılış
|: 315,07
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.126.575
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.903.071
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|39.223
|% -6,46
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,12
|7.125.562
|% -2,50
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|TTRAK
|40,96
|704.154
|% -1,77
|
|GARAN
|7,76
|371.704.978
|% 2,37
|
|THYAO
|8,17
|246.072.724
|% 2,90
|
|ASELS
|21,62
|231.427.994
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|141.332.011
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,11
|131.741.840
|% 8,74
|
|ODAS
|1,24
|92.717.039
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|141.332.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|123.014.568
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|371.704.978
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,11
|131.741.840
|% 8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6327
|7,6710
|% 1,85
|
|Frank
|6,5896
|6,6293
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7255
|1,7342
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|34,08
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.089
|2.143
|35,49
|
|Yarım
|1.010
|1.037
|17,33
|
|Çeyrek
|507
|518
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,87
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|0,15
|
|B. Petrol
|30,65
|30,65
|2,18
|