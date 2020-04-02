***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.04.2020 10:37
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK62039
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.100.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli TRFFNBK62039 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 29.100.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834102
BIST
10:3489.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 312,56
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.379
10:346,7010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:347,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:34343,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 343,03
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|SANFM
|5,42
|1.966.317
|% 9,72
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|RTALB
|4,62
|2.536.122
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,25
|2.013.372
|% -9,19
|
|ERSU
|2,85
|1.364.058
|% -8,95
|
|PETKM
|3,55
|464.023.402
|% 6,61
|
|GARAN
|7,86
|110.199.341
|% 0,26
|
|TUPRS
|79,40
|94.181.276
|% 2,12
|
|GSRAY
|2,59
|81.595.615
|% 6,15
|
|THYAO
|9,00
|81.444.366
|% 0,11
|
|PETKM
|3,55
|464.023.402
|% 6,61
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|GSRAY
|2,59
|81.595.615
|% 6,15
|
|ODAS
|1,40
|44.920.429
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|52.786.977
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2774
|8,3190
|% 0,14
|
|Frank
|6,9003
|6,9419
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7731
|1,7820
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|2,55
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
|
|B. Petrol
|27,20
|27,20
|2,46
|