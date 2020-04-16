***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.04.2020 10:19
a Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK62088
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 217.854.300
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli TRFFNBK62088 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 217.854.300- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838506
BIST
11:3895.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 71,14
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:386,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:387,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:38383,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 383,06
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.305.949
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.603.089
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,90
|17.037.403
|% -9,58
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,25
|454.303.431
|% -9,38
|
|THYAO
|10,19
|403.723.998
|% -1,64
|
|ASELS
|26,44
|285.481.696
|% 0,00
|
|MGROS
|30,00
|276.351.625
|% 3,95
|
|ECILC
|4,65
|245.854.463
|% 6,41
|
|ECILC
|4,65
|245.854.463
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,00
|45.614.576
|% -1,96
|
|YKBNK
|1,94
|86.326.872
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|403.723.998
|% -1,64
|
|TSKB
|0,97
|32.549.716
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6093
|8,6525
|% -0,24
|
|Frank
|7,1208
|7,1637
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8315
|1,8407
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.516
|12,00
|
|Tam
|2.524
|2.589
|12,30
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,29
|
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