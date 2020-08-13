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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.08.2020 18:00
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Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 186
ISIN Kodu XS2215418471
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 18.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868720


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.100
Değişim :  -1,25% |  -13,92
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Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
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1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.762 % 10,00  
KENT 2.081,80 9.464.103 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3194 7,3198 % -0,19  
Euro 8,6628 8,6782 % 0,42  
Sterlin 9,5550 9,6029 % 0,29  
Frank 8,0120 8,0603 % 0,05  
Riyal 1,9461 1,9559 % -0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 458 458 5,84  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 26,64 26,67 1,15  
Seans Raporu 18:05
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