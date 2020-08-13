***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.08.2020 18:00
Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 186
ISIN Kodu XS2215418471
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 18.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868720
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05458,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,16
|Açılış
|: 458,21
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.762
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|KLGYO
|9,31
|40.804.477
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|760.468.074
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.534.321
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.141.067.131
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.060.397.204
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.026.400.533
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.012.913.979
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|949.874.662
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|814.700.344
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|391.549.041
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|457.658.523
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3194
|7,3198
|% -0,19
|
|Euro
|8,6628
|8,6782
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,5550
|9,6029
|% 0,29
|
|Frank
|8,0120
|8,0603
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9461
|1,9559
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,67
|1,15
|