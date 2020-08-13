***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.02.2021Vade (Gün Sayısı) 186ISIN Kodu XS2215418471Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi GBPEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 18.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868720BIST