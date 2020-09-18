***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 184ISIN Kodu XS2138311357Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.09.2020Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020Döviz Cinsi GBPÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 184 gün vadeli XS2138311357 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (18/09/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875599BIST