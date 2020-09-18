***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 11:16
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
ISIN Kodu XS2138311357
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.09.2020
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 184 gün vadeli XS2138311357 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (18/09/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875599
BIST
12:361.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:367,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5693
En Düşük
7,5327
12:368,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:36475,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,88
|Açılış
|: 475,45
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|1.125.494.007
|% 3,50
|
|PETKM
|4,42
|516.889.194
|% 1,14
|
|HLGYO
|2,53
|248.374.284
|% 4,55
|
|AVOD
|4,16
|244.661.264
|% -6,31
|
|SASA
|16,96
|169.583.450
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.125.494.007
|% 3,50
|
|PETKM
|4,42
|516.889.194
|% 1,14
|
|HLGYO
|2,53
|248.374.284
|% 4,55
|
|IHLAS
|1,07
|80.976.633
|% 0,94
|
|AVOD
|4,16
|244.661.264
|% -6,31
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5657
|7,5693
|% 0,30
|
|Euro
|8,9741
|8,9785
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7924
|9,8415
|% 0,33
|
|Frank
|8,2959
|8,3458
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0113
|2,0214
|% 0,28
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|11,09
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.197
|19,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,68
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,03
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,40
|43,40
|0,09
|