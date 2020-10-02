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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.10.2020 09:51
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2198401445
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2020
Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 13.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 92 gün vadeli XS2198401445 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (02/10/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877890


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 70,95 6.211.148 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.090.605 % 10,00  
EMNIS 48,28 971.056 % 9,98  
UZERB 31,34 267.330 % 9,96  
TLMAN 36,68 32.882.915 % 9,95  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 7,7256 7,7319 % -0,18  
Euro 9,0504 9,0640 % -0,37  
Sterlin 10,0026 10,0528 % 0,56  
Frank 8,3905 8,4410 % -0,05  
Riyal 2,0617 2,0721 % 0,19  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 1,45  
Altın Gr. 476 476 1,74  
Cumhuriyet 3.148 3.196 6,00  
Tam 3.133 3.212 8,12  
Yarım 1.514 1.554 3,93  
Çeyrek 760 777 1,96  
Gümüş.Ons 23,85 23,89 0,07  
Gümüş Gr. 5,96 5,96 0,03  
B. Petrol 39,58 39,58 -1,35  
Seans Raporu 12:55
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