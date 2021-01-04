***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2021 16:36
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 94
ISIN Kodu XS2240473988
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.01.2021
Kayıt Tarihi 31.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2021
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 14.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 94 gün vadeli XS2240473988 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (04/01/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896721
BIST
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:007,4179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:009,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0407
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:00462,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 9,95
|Açılış
|: 462,93
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,10
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|TKURU
|237,90
|682.535
|% 9,99
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|RTALB
|28,14
|38.674.423
|% -7,07
|
|YONGA
|28,54
|697.537
|% -4,87
|
|YBTAS
|14.899,00
|290.996
|% -4,49
|
|HDFGS
|7,99
|68.818.752
|% -4,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|OYAKC
|9,09
|409.086.807
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|HLGYO
|3,34
|231.572.453
|% 4,05
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|PEKGY
|2,62
|144.816.433
|% 0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4142
|7,4179
|% -0,16
|
|Euro
|9,1038
|9,1154
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% -0,78
|
|Frank
|8,3801
|8,4306
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9693
|1,9791
|% -0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,02
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,06
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında