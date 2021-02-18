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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.02.2021 11:21



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 186
ISIN Kodu XS2215418471
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2021
Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2021
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 18.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 186 gün vadeli XS2215418471 ISIN kodlu borçlanma aracının (15/02/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910770


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YUNSA 18,43 77.827.008 % 9,96  
KSTUR 241,70 1.208.983 % 9,96  
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Tam 2.647 2.714 -8,06  
Yarım 1.279 1.313 -3,90  
Çeyrek 642 656 -1,95  
Gümüş.Ons 27,23 27,26 -0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,03  
B. Petrol 64,60 64,60 0,26  
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