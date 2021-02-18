***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2021 11:21
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
ISIN Kodu XS2215403440
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.02.2021
Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 184 gün vadeli XS2215403440 ISIN kodlu borçlanma aracının (12/02/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910772
BIST
12:491.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,90
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.562
En Düşük
1.548
12:496,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:498,4141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:49399,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,12
|Açılış
|: 399,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.894.071
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.846.120
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,08
|38.323.334
|% -8,11
|
|TKURU
|318,10
|3.103.784
|% -6,63
|
|TMPOL
|19,41
|54.802.231
|% -6,23
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|SASA
|48,40
|1.310.769.619
|% 6,89
|
|THYAO
|12,52
|863.930.040
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|826.628.462
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|PETKM
|5,19
|557.800.304
|% 2,77
|
|ODAS
|4,16
|398.979.899
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.214.641
|% 1,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9550
|6,9594
|% -0,09
|
|Euro
|8,4053
|8,4141
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6594
|9,7078
|% 0,35
|
|Frank
|7,7285
|7,7750
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% -0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|