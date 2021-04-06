***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2021 16:15
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
ISIN Kodu XS2329583756
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 15.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş. Tertip İhrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923834
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
18:058,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
18:059,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0270
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
18:05456,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 456,46
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1511
|8,1539
|% 0,32
|
|Euro
|9,6953
|9,6975
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1740
|11,2300
|% -0,35
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,49
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-0,51
|