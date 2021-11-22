***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 15:29
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 368
ISIN Kodu XS2409150146
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.029.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 15.029.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finasbank Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978959
BIST
17:391.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,10
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:3912,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 10,47%
|| 1,1939
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:3914,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 10,64%
|| 1,3641
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:39718,77
En Yüksek
|Değişim
|: 8,52%
|| 56,43
|Açılış
|: 718,77
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.668.287
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|59.791.806
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|172.372.035
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|65.776.939
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|106.736.012
|% -9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.855.122
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,33
|823.431.800
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|184.170.642
|% -9,35
|
|IHGZT
|0,77
|33.467.545
|% -7,23
|
|GARAN
|11,62
|4.163.358.621
|% -2,68
|
|KRDMD
|8,65
|3.711.708.696
|% 3,97
|
|SISE
|11,83
|3.174.452.211
|% 5,53
|
|THYAO
|18,58
|2.600.168.474
|% 5,39
|
|EREGL
|23,02
|2.071.164.354
|% 6,77
|
|YKBNK
|3,43
|1.850.740.469
|% -3,11
|
|KRDMD
|8,65
|3.711.708.696
|% 3,97
|
|ODAS
|1,59
|587.981.223
|% -3,05
|
|GARAN
|11,62
|4.163.358.621
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,16
|696.745.837
|% -1,37
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4802
|12,5532
|% 10,06
|
|Euro
|14,0420
|14,1286
|% 10,19
|
|Sterlin
|16,6392
|16,7227
|% 9,25
|
|Frank
|13,3182
|13,3985
|% 9,37
|
|Riyal
|3,3178
|3,3345
|% 9,45
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-15,13
|
|Altın Gr.
|713
|713
|50,55
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|9,35
|9,36
|0,49
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|1,21
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:53SISE
Yüzde 5.44 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 474, 405 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 47, 083.00 milyon TL de
-
17:49KORDS
Yüzde 7.72 oranında artışla 33.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 624, 935 adet işlem
-
17:48IHAAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 131, 136 adet işlem
-
17:47KORDS
Yüzde 7.98 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 603, 185 adet işlem