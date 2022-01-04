***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.01.2022Vade (Gün Sayısı) 49Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK12265Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.227.100Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.01.2022Kayıt Tarihi 03.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 56.227.100Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 49 gün vadeli, 56.227.100- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK12265 ISIN kodlu bononun bugün (04/01/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988606BIST