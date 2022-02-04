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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2022 10:28
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6834 17,5558 5.875.066 Evet
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,2375 16,1311 4.318.875 Evet
3 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 1,1814 15,4 4.123.086 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,1412 14,8759 3.982.788 Evet
5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
6 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
7 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 349.000.000-TL nominal değerli, 189 gün vadeli TRFFNBK42239 ISIN kodlu bononun 4. kupon ödemesi bugün (04/02/2022) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999429


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PKENT 406,10 10.534.672 % 9,99  
UTPYA 12,89 976.955 % 9,98  
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Altın Gr. 788 788 -0,07  
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Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,09  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 0,03  
B. Petrol 93,31 93,31 2,20  
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