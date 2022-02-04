***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6834 17,5558 5.875.066 Evet2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,2375 16,1311 4.318.875 Evet3 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 1,1814 15,4 4.123.086 Evet4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,1412 14,8759 3.982.788 Evet5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.20226 01.04.2022 31.03.2022 01.04.20227 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 349.000.000-TL nominal değerli, 189 gün vadeli TRFFNBK42239 ISIN kodlu bononun 4. kupon ödemesi bugün (04/02/2022) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999429BIST