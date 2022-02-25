***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.520.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7142 17,8767 763.161,84 Evet2 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 1,2338 16,0838 549.287,76 Evet3 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,2095 15,7663 538.469,4 Evet4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,13 14,7298 503.076 Evet5 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,1152 14,5381 496.487,04 Evet6 25.03.2022 24.03.2022 25.03.20227 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 44.520.000-TL nominal değerli, 189 gün vadeli TRFFNBK42221 ISIN kodlu bononun 5. kupon ödemesi bugün (25/02/2022) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004390BIST