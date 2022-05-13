***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Ödemesiİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK62211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.700.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,5552 16,2183 1.192.838,4 Evet2 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,451 15,1314 1.112.917 Evet3 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,4382 14,9984 1.103.099,4 Evet4 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 1,4201 14,8091 1.089.216,7 Evet5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 1,1441 14,9148 877.524,7 Evet6 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 76.700.000-TL nominal değerli, 196 gün vadeli TRFFNBK62211 ISIN kodlu bononun 5. kupon ödemesi bugün (13/05/2022) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030414BIST