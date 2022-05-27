***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2022 16:53
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Kupon Ödemesi ve Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK52212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 514.020.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 1,8646 19,4452 9.584.416 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7286 18,0267 8.885.349,72 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,5635 16,3048 8.036.702,7 Evet
4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1,4709 15,3394 7.560.720,18 Evet
5 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 1,4208 14,8173 7.303.196,16 Evet
6 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 1,4215 14,8247 7.306.794,3 Evet
7 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1,3927 14,5234 7.158.756,54 Evet
8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 1,1267 14,6875 5.791.463,34 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 514.020.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 273 gün vadeli, 514.020.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK52212 ISIN kodlu bononun bugün (27/05/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, 8. kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032982
BIST