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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2023 17:22
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ

ecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Ağustos 2022 tarih ve 40/1130 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli , 850.290.000 - TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK12323 ISIN kodlu bononun bugün (06/01/2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095390


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMB 16,72 100.990.399 % 10,00  
VERUS 121,00 54.567.079 % 10,00  
BRKVY 28,82 42.017.734 % 10,00  
HKTM 61,65 61.883.455 % 9,99  
TETMT 278,60 4.850.803 % 9,99  
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Dolar 18,7492 18,7562 % -0,04  
Euro 19,7315 19,7451 % -0,10  
Sterlin 22,2643 22,3760 % -0,11  
Frank 19,9372 20,0573 % -0,11  
Riyal 4,9758 5,0007 % -0,03  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 11,95  
Altın Gr. 1.115 1.115 9,30  
Cumhuriyet 7.539 7.653 54,00  
Tam 7.563 7.623 35,00  
Yarım 3.662 3.726 17,00  
Çeyrek 1.837 1.863 9,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,35  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,26  
B. Petrol 80,08 80,08 1,39  
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