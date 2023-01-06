***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2023 17:22
ecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Ağustos 2022 tarih ve 40/1130 sayılı sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli , 850.290.000 - TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK12323 ISIN kodlu bononun bugün (06/01/2023) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095390
BIST
17:165.360
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 243,31
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.387
En Düşük
4.961
17:1618,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:1619,7432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0212
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:161.114,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.114,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KRDMB
|16,72
|100.990.399
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|54.567.079
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.017.734
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.883.455
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.850.803
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|MARTI
|5,02
|124.611.531
|% -8,39
|
|ULUFA
|6,90
|36.255.104
|% -7,63
|
|DYOBY
|29,82
|285.581.507
|% -6,23
|
|FLAP
|15,70
|395.668.353
|% -5,88
|
|EREGL
|42,20
|11.343.776.966
|% 5,29
|
|THYAO
|142,60
|10.036.351.647
|% 5,47
|
|ASELS
|63,00
|7.879.331.085
|% 6,96
|
|KRDMD
|19,57
|6.326.311.689
|% 8,72
|
|EKGYO
|9,19
|5.017.104.868
|% 8,37
|
|EKGYO
|9,19
|5.017.104.868
|% 8,37
|
|KRDMD
|19,57
|6.326.311.689
|% 8,72
|
|YKBNK
|10,98
|3.285.594.655
|% 4,77
|
|EREGL
|42,20
|11.343.776.966
|% 5,29
|
|SKBNK
|2,89
|688.759.283
|% 5,86
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7492
|18,7562
|% -0,04
|
|Euro
|19,7315
|19,7451
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,2643
|22,3760
|% -0,11
|
|Frank
|19,9372
|20,0573
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9758
|5,0007
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|11,95
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|9,30
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.563
|7.623
|35,00
|
|Yarım
|3.662
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,26
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,39
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:26ALBRK
Yüzde 8.81 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 074, 317 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 5, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 23 üstünde . İşlem hacmi 118, 499.00 milyon TL de
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17:24FENER
Yüzde 8.59 oranında artışla 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 234, 972 adet işlem
-
17:22EKGYO
Yüzde 8.14 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 609, 875 adet işlem
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17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, BIMAS, FROTO