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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2022 12:20
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ÖMER ARİF ARAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Risk Komitesi Üyesi
SİNAN ŞAHİNBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Leasing A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Yatırım A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Rİsk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi
OSMAN ÖMÜR TAN Erkek Diğer Üst Düzey Yönetici 01.01.2022 Genel Müdür QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş./Yönetim Kurulu üyesi QNB FİNANSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. /Yönetim Kurulu Üyesi QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş / Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil - Hayır Kredi Komitesi Üyesi
TEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Finansportföy / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi
YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup İcrai Genel Müdür, Housing Bank for Trade and Finance?da (HBTF) / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Irak Bank Mansour/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, QNB Capital / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi
FATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
DURMUŞ ALİ KUZU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.08.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi
RAMZI T.A. MARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi yedek üye
ALİ TEOMAN KERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.04.2013 Yönetim Kurulu Üyesi 0 - - Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ADEL ALI M A AL-MALKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Risk Komitesi Üyesi
NOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988578


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