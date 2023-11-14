***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 14.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217856BIST