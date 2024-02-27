***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.02.2024 17:24
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilecek 25.275.000 GBP tutarındaki borçlanma aracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252353
BIST
'
17:389.207
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -127,25
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3831,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0473
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3833,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:382.039,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,46
|Açılış
|: 2.039,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|TMPOL
|108,90
|104.543.343
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|32.514.921
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.940.358
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|136.485.971
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.496.032
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|520.085.537
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|34.200.763
|% -9,95
|
|IHYAY
|3,11
|82.348.862
|% -9,86
|
|THYAO
|280,75
|11.369.731.229
|% -1,66
|
|EREGL
|47,00
|11.088.237.382
|% 3,12
|
|MIATK
|79,95
|6.590.838.708
|% 3,70
|
|REEDR
|69,80
|6.396.943.785
|% 4,49
|
|SASA
|39,92
|4.593.264.688
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,43
|1.428.897.855
|% -4,40
|
|EREGL
|47,00
|11.088.237.382
|% 3,12
|
|PSGYO
|7,12
|1.543.183.678
|% -6,93
|
|EKGYO
|11,36
|2.218.697.202
|% -2,32
|
|ISCTR
|11,22
|2.124.933.237
|% -2,13
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1460
|31,1494
|% 0,15
|
|Euro
|33,7825
|33,7942
|% 0,00
|
|Sterlin
|39,3799
|39,5774
|% 0,13
|
|Frank
|35,2769
|35,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|8,2807
|8,3222
|% 0,17
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|891,41
|893,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,37
|963,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,13
|82,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,14
|2.035,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:53INDES
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 194, 017 adet işlem
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -124, 97 kaybederek (% -1.26 ) 9, 757
-
17:52VESTL
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 84.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 374, 229 adet işlem
-
17:51YEOTK
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 253.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 850, 111 adet işlem
-
17:50VAKKO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 87.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 071 adet işlem