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***QNBFF* *OSMEN* *ALNUS* *AKTIF* *DZYMK* *YKBNK* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.10.2022 17:35
***QNBFF* *OSMEN* *ALNUS* *AKTIF* *DZYMK* *YKBNK* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***QNBFF******OSMEN******ALNUS******AKTIF******DZYMK******YKBNK******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ERGLI, DZYMK, AKTIF, OSMEN, QNBFF, ALNUS, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTTA2232 90.000.000 07.10.2022 27.12.2022 12.10.2022
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12328 105.000.000 07.10.2022 11.01.2023 12.10.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB92315 500.000.000 07.10.2022 29.09.2023 12.10.2022
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK12313 100.000.000 10.10.2022 09.01.2023 12.10.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF12351 121.500.000 10.10.2022 17.01.2023 12.10.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD12311 53.143.000 10.10.2022 24.01.2023 12.10.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK22337 592.000.000 10.10.2022 20.02.2023 12.10.2022


İlgili Şirketler [ERGLI, DZYMK, AKTIF, OSMEN, QNBFF, ALNUS, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070186


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KONTR 82,50 1.198.035.733 % 10,00  
SANEL 10,02 4.519.971 % 9,99  
CRFSA 44,32 87.631.747 % 9,98  
KTSKR 42,58 126.709.570 % 9,97  
COSMO 52,10 1.398.660 % 9,96  
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Euro 18,0348 18,0493 % -0,29  
Sterlin 20,4462 20,5488 % -0,64  
Frank 18,5161 18,6277 % -0,68  
Riyal 4,9279 4,9526 % -0,20  
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Altın Ons 1.671 1.671 -23,68  
Altın Gr. 1.001 1.001 -13,69  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.731 6.800 -131,00  
Yarım 3.280 3.324 -64,00  
Çeyrek 1.643 1.662 -32,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,63 -0,53  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 -0,27  
B. Petrol 98,01 98,01 0,09  
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