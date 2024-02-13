***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.02.2024 12:00
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleme 6. ve 9. madde Tadili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249057
BIST
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12:509.179
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,59
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:5030,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:5033,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:502.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.001,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.358.769
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,66
|158.858.662
|% -5,54
|
|THYAO
|289,25
|4.535.171.832
|% -0,34
|
|GUBRF
|194,20
|4.466.562.417
|% 7,95
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|EREGL
|47,10
|3.602.641.137
|% 1,51
|
|TUPRS
|164,10
|3.070.578.739
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,84
|2.514.581.722
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|KLGYO
|5,12
|633.904.783
|% 5,13
|
|ZOREN
|5,07
|584.783.377
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,50
|2.351.894.862
|% 1,29
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7220
|30,7254
|% 0,04
|
|Euro
|33,0949
|33,1241
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7451
|38,9394
|% 0,20
|
|Frank
|34,7237
|34,9329
|% -0,60
|
|Riyal
|8,1717
|8,2127
|% 0,05
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|