***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleme 6. ve 9. madde Tadilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249057BIST