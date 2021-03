***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih18/03/2021Saati10.00AdresiEsentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 Şişli – İstanbulGündem1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2020 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2020 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket'in 2020 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi ve karar alınması, 7. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi, 9. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 10. 2020 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması, 11. 2021yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 12. İç Yönerge değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Ticaret Bakanlığı'nın izinleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi 14. fıkrası, 4. maddesi, 5. maddesi, 10. maddesi, 16. maddesi 5. fıkrası, 17. maddesi, 20. maddesi ve 28. maddesindeki aşağıdaki tadillerin Genel Kurul'un onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması, QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN İŞLETME KONUSU: MADDE- 3 Şirket her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muamelelere yönelik olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amacı ve iştigal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 14-Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır. İŞLETME KONUSU : MADDE - 3 Şirket her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muamelelere yönelik olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amacı ve iştigal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 14- Şirket, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kurumlara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda belirtilenlerden başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır. MERKEZ VE ŞUBELER : MADDE- 4 Şirketin merkez adresi Büyükdere Cad. N 191 Apagiz Plaza Kat: 14 Levent/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır. MERKEZ VE ŞUBELER : MADDE - 4 Şirketin merkez adresi Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır. ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE- 5 Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek ve suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE- 5 Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek ve suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE-10 Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 6 (altı) defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : MADDE - 10 Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 6 (altı) defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. GENEL KURUL : MADDE -16 5-Toplantı Yeri : Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. GENEL KURUL : MADDE - 16 5-Toplantı Yeri : Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI : MADDE- 17 Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI : MADDE - 17 Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI : MADDE-20 Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır. c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir. KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI : MADDE - 20 Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır. c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci kar hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ: MADDE -28 Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ : MADDE - 28 Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması, Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. 14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 15. Dilek ve temenniler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularQNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 18/03/2021 Tarihinde Yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18/03/2021 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2021 tarih ve 62425080 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Kudret Ünsal'ın Oy Toplayıcılığına Selin Uslu'nun,Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. 2020 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. 2020 Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. 6. Şirketin 2020 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Bülent Yurdalan, Erkin Aydın, Osman Ömür Tan ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın tekrar 3 yıllığına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere ) aylık brüt 8.720 TL, Genel Müdür-Üye' ye net 5.170 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 9. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak adresi: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No. 48 K. 9-34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul, vergi kimlik numarası: 1460022405, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü numarası: 201465, Mersis Numarası: 0146002240500015, ünvanı: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 22/02/2021 Tarih ve 2021-19 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketimizin 2020 yılında yaptığı toplam 9.939 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 11. 2021 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 150.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 12. Şirketin Temsil ve İlzamına İlişkin İç Yönerge değişikliklerinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 11/03/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062240659 nolu yazılı onayları ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.maddesi 4.maddesi-5.maddesi-10.maddesi-16.maddesi 17.maddesi-20.maddesi ve 28.Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 14. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 15. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Kudret Ünsal Selin Uslu Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi Dilek İmir Güner Kakı QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919066BIST