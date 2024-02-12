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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

12.02.2024 11:20
***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/10/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

onaylı ihraç belgesi ve eki




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248784


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 61,20 1.040.493 % 0,00  
MMCAS 12,25 2.581.832 % 0,00  
ISKUR 7.550.000,00 14.795.900 % 0,00  
DGNMO 11,77 14.012.152 % 0,00  
HATSN 89,95 624.508.957 % 0,00  
daha fazla
13:08 Alış Satış %  
Dolar 30,6947 30,7017 % 0,09  
Euro 33,0856 33,0975 % -0,05  
Sterlin 38,6380 38,8318 % 0,03  
Frank 34,9156 35,1259 % -0,05  
Riyal 8,1620 8,2030 % 0,09  
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13:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,85 22,88 % 0,66  
Platin 877,33 878,94 % 0,66  
Paladyum 873,56 878,86 % 0,66  
Brent Pet. 81,72 81,72 % 0,66  
Altın Ons 2.020,44 2.020,72 % 0,66  
Seans Raporu 13:08
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