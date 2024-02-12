***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/10/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalaronaylı ihraç belgesi ve ekihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248784BIST