***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFINF92114 ISIN kodlu 52.262.000 TL nominal tutarlı 121 gün vadeli bonoların satışı tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 639.489.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 52.262.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.262.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.09.2021Vade (Gün Sayısı) 121Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,35Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINF92114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.262.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2021Kayıt Tarihi 01.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.262.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934349BIST