***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 207.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 207.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2022Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFINFE2214Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 207.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2022Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 207.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038382BIST