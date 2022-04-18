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***QNBFF* *SKBNK* *GARAN* *KTKVK* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

18.04.2022 17:18
***QNBFF* *SKBNK* *GARAN* *KTKVK* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları v


***QNBFF******SKBNK******GARAN******KTKVK******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CRDFA, GARAN, KTKVK, QNBFF, SKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC42217 FİNANSMAN BONOSU 18/04/2022 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC42225 FİNANSMAN BONOSU 18/04/2022 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRPGRAN72214 İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 18/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42239 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42239 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF42218 FİNANSMAN BONOSU 18/04/2022 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021512


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SMRTG 17,18 323.293.783 % 9,99  
DAGHL 19,29 10.247.049 % 9,98  
AYEN 15,87 25.459.814 % 9,98  
BOSSA 45,50 53.704.350 % 9,96  
ARMDA 105,00 4.626.979 % 9,95  
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Euro 15,8060 15,8244 % 0,19  
Sterlin 18,9891 19,0844 % -0,00  
Frank 15,3401 15,4325 % -0,59  
Riyal 3,8965 3,9160 % 0,30  
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Altın Gr. 920 920 -11,10  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,24 25,26 -0,63  
Gümüş Gr. 11,87 11,88 -0,30  
B. Petrol 108 108 -5,56  
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