***QNBFF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.06.2021 12:35
***QNBFF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [QNBFF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941356
BIST
13:521.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:528,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:5210,4682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0121
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:52521,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,43
|Açılış
|: 521,32
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:50
|ATATP
|35,12
|89.122.022
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.849.876
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.454.712
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.192.000
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.464.031
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|VAKKO
|13,27
|29.908.931
|% -6,68
|
|METUR
|7,04
|10.531.276
|% -6,13
|
|EUKYO
|5,78
|3.354.639
|% -6,02
|
|UFUK
|14,95
|26.012
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,04
|547.283.841
|% 2,51
|
|THYAO
|14,41
|536.943.591
|% -0,48
|
|GARAN
|8,28
|407.903.165
|% -0,24
|
|KRDMD
|7,84
|382.474.708
|% 1,16
|
|BMSCH
|5,69
|223.547.984
|% 6,36
|
|EKGYO
|2,04
|547.283.841
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|137.898.611
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,21
|76.613.916
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|119.410.198
|% 0,00
|
|BOBET
|4,43
|215.192.000
|% 9,93
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5825
|8,5838
|% -0,25
|
|Euro
|10,4663
|10,4716
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1217
|12,1825
|% -0,18
|
|Frank
|9,5375
|9,5950
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2800
|2,2914
|% -0,33
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,56
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|-17,00
|
|Tam
|3.431
|3.519
|-15,22
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|-7,36
|
|Çeyrek
|832
|851
|-3,68
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|0,13
|