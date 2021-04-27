***QNBFF* *ZORLF* *DENIZ* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***QNBFF******ZORLF******DENIZ******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DENIZ, ISMEN, QNBFF, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62129 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04YT5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 27/04/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04YU3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 27/04/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04YV1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 27/04/2021 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04YW9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 27/04/2021 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF42119 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72113 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931331BIST