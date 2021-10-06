***QNBFF* *ZORLF* *KNTFA* *PBTR* *BRKT* *DNFIN* *TEBCE* *BRKVY* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
06.10.2021 17:25
***QNBFF******ZORLF******KNTFA******PBTR******BRKT******DNFIN******TEBCE******BRKVY******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, BRKVY, DNFIN, KNTFA, PBTR, QNBFF, SKYMD, TEBCE, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 6.10.2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 6.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYSE2114 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2115 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTFE2115 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASHE2114 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINFE2115 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2119 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF42211 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12218 FİNANSMAN BONOSU 6.10.2021