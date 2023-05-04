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***QNBFI* *YKYAT* *KORTS* *GGBVK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.05.2023 17:36
***QNBFI* *YKYAT* *KORTS* *GGBVK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***QNBFI******YKYAT******KORTS******GGBVK******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKYAT, HALKB, QNBFI, GGBVK, KORTS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM72322 83.460.000 04.05.2023 03.07.2023 08.05.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL82311 182.400.000 04.05.2023 04.08.2023 08.05.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM72317 60.010.000 04.05.2023 06.07.2023 08.05.2023
- Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. GGBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDGLVK62323 100.000.000 04.05.2023 05.06.2023 08.05.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT92320 47.640.000 04.05.2023 14.09.2023 08.05.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT52418 88.380.000 04.05.2023 30.05.2024 08.05.2023


İlgili Şirketler [YKYAT, HALKB, QNBFI, GGBVK, KORTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146894


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KGYO 42,24 13.253.347 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 269.500 % 10,00  
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Altın Gr. 1.285 1.286 10,12  
Cumhuriyet 9.192 9.331 104,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.520 4.632 17,00  
Çeyrek 2.260 2.309 -6,00  
Gümüş.Ons 25,91 25,93 0,33  
Gümüş Gr. 16,24 16,26 0,24  
B. Petrol 72,47 72,47 0,14  
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