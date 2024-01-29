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***QNBFL* *ALNUS* *GLYHO* *PNSUT* *AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.01.2024 17:51
***QNBFL* *ALNUS* *GLYHO* *PNSUT* *AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***QNBFL******ALNUS******GLYHO******PNSUT******AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GLYHO, PNSUT, QNBFL, AKMEN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMD42415 100.000.000 29.01.2024 18.04.2024 31.01.2024
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST12517 100.000.000 26.01.2024 24.01.2025 31.01.2024
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR72436 55.000.000 29.01.2024 17.07.2024 31.01.2024
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM52423 573.000.000 29.01.2024 17.05.2024 31.01.2024
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD72414 30.000.000 29.01.2024 26.07.2024 31.01.2024


İlgili Şirketler [GLYHO, PNSUT, QNBFL, AKMEN, ALNUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243349


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PKART 57,20 27.297.558 % 10,00  
POLTK 19.197,50 153.705.985 % 10,00  
SODSN 81,95 3.210.458 % 10,00  
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Platin 930,27 932,05 % 0,66  
Paladyum 973,80 977,78 % 0,66  
Brent Pet. 81,95 81,95 % 0,66  
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