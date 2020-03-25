***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:16
***QNBFL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831961
BIST
17:0689.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -164,31
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:066,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0410
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:066,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:06334,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,11
|Açılış
|: 334,39
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.922.336
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.250.086
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.284.028
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.726
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.897.806
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.255.492.650
|% 2,54
|
|THYAO
|8,71
|1.201.107.091
|% 5,07
|
|GARAN
|7,60
|1.127.372.532
|% 0,26
|
|AKBNK
|5,60
|365.383.414
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|356.447.671
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|356.447.671
|% -1,05
|
|GARAN
|7,60
|1.127.372.532
|% 0,26
|
|ODAS
|1,27
|181.944.213
|% 0,00
|
|THYAO
|8,71
|1.201.107.091
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|343.220.267
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5689
|7,6069
|% 0,64
|
|Frank
|6,5498
|6,5893
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7126
|1,7211
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.615
|-7,78
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,28
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|-0,63
|
Seans Raporu
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