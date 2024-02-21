***QNBFL* *INVAZ* *LIDFA* *NURVK* *YKBNK* *CRDFA* *ISMEN* *VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***QNBFL******INVAZ******LIDFA******NURVK******YKBNK******CRDFA******ISMEN******VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [LIDFA, INVAZ, NURVK, ISMEN, CRDFA, VESBE, QNBFL, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK82433 50.000.000 21.02.2024 14.08.2024 23.02.2024- Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INVAZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFIAZY72419 75.000.000 21.02.2024 23.07.2024 23.02.2024- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA52430 150.000.000 21.02.2024 21.05.2024 23.02.2024- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA22516 150.000.000 21.02.2024 14.02.2025 23.02.2024- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62414 559.400.000 21.02.2024 10.06.2024 23.02.2024- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC52414 60.000.000 21.02.2024 15.05.2024 23.02.2024- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVEST72419 93.570.000 21.02.2024 17.07.2024 23.02.2024- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVESTA2419 556.430.000 21.02.2024 12.12.2024 23.02.2024- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR62429 275.550.000 21.02.2024 05.06.2024 23.02.2024- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYKBK22512 312.000.000 21.02.2024 26.02.2025 23.02.2024İlgili Şirketler [LIDFA, INVAZ, NURVK, ISMEN, CRDFA, VESBE, QNBFL, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251132BIST