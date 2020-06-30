***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR92012 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 1. KUPON GETİRİ ÖDEMESİ HKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.09.2020Vade (Gün Sayısı) 180Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR92012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,95248Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 2,2437 9,0994 1.346.220 Evet2 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 60.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli TRFFKR92012 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödemesi bugün (30.06.2020) itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853616BIST