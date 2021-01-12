Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2021 20:55



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR12127 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR12127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 69.500.000
İhraç Fiyatı 0,96192
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.01.2021
Kayıt Tarihi 11.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 69.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli 69.500.000 TL nominal değerli TRFFFKR12127 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 12/01/2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901673


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.550
Değişim :  0,87% |  13,34
Açılış :  1.549  
Önceki Kapanış :  1.536  
En Yüksek
1.556 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 23,54 315.187.863 % 10,00  
EUYO 4,73 2.584.081 % 10,00  
COSMO 10,45 909.937 % 10,00  
ARMDA 56,65 10.868.878 % 10,00  
KLMSN 19,69 136.246.518 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4733 7,4771 % -0,09  
Euro 9,1108 9,1208 % 0,23  
Sterlin 10,1580 10,2090 % 0,68  
Frank 8,3784 8,4289 % 0,02  
Riyal 1,9870 1,9970 % -0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 -1,37  
Altın Gr. 443 443 -0,62  
Cumhuriyet 2.945 2.989 0,00  
Tam 2.933 3.007 2,62  
Yarım 1.418 1.455 1,27  
Çeyrek 711 727 0,63  
Gümüş.Ons 25,35 25,39 0,41  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,10  
B. Petrol 56,48 56,48 0,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru