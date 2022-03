***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Menkul Kıymet Aracılık Hizmetleri 200.000.000,00 400.000,00 TRY 0,2 Satılmaya Hazır Finansal VarlıkQNB Finans Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 65.000.000,00 6,5 TRY 0,00 Satılmaya Hazır Finansal VarlıkQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 45.000.000,00 500,00 TRY 0,00 Satılmaya Hazır Finansal VarlıkIbtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Tek. Ar-Ge Dan.Des.San. ve Tic.A.Ş. Bilişim 15.000.000,00 4.000,00 TRY 0,02 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007465BIST