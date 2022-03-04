***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2022 18:34
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Menkul Kıymet Aracılık Hizmetleri 200.000.000,00 400.000,00 TRY 0,2 Satılmaya Hazır Finansal Varlık
QNB Finans Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 65.000.000,00 6,5 TRY 0,00 Satılmaya Hazır Finansal Varlık
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 45.000.000,00 500,00 TRY 0,00 Satılmaya Hazır Finansal Varlık
Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Tek. Ar-Ge Dan.Des.San. ve Tic.A.Ş. Bilişim 15.000.000,00 4.000,00 TRY 0,02 Satılmaya Hazır Finansal Varlık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007465
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1176
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0612
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
18:05895,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 16,64
|Açılış
|: 895,81
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,41
|22.155.285
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2188
|14,2358
|% 0,86
|
|Euro
|15,5336
|15,5795
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,7888
|18,8830
|% 0,10
|
|Frank
|15,4508
|15,5439
|% 0,97
|
|Riyal
|3,7878
|3,8068
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|20,25
|
|Altın Gr.
|896
|896
|16,94
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,24
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,98
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58PAMEL
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 109.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 626 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TCELL, KCHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ODAS, GLYHO, INVES, MEDTR, BUCIM, YUNSA
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17:57
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