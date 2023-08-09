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***QNBFL* *TAMFA* *HUZFA* *DZYMK* *TCELL* *HEKTS* *ISFIN* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

09.08.2023 17:36
***QNBFL* *TAMFA* *HUZFA* *DZYMK* *TCELL* *HEKTS* *ISFIN* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***QNBFL******TAMFA******HUZFA******DZYMK******TCELL******HEKTS******ISFIN******ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, HUZFA, TCELL, HEKTS, ISFIN, QNBFL, DZYMK, ENJSA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFA2310 50.000.000 09.08.2023 07.12.2023 11.08.2023
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRFK2318 30.000.000 09.08.2023 08.11.2023 11.08.2023
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL22419 530.000.000 09.08.2023 08.02.2024 11.08.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT22410 1.000.000.000 09.08.2023 02.02.2024 11.08.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT82414 500.000.000 09.08.2023 07.08.2024 11.08.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12438 200.000.000 09.08.2023 11.01.2024 11.08.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22423 102.000.000 09.08.2023 05.02.2024 11.08.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12435 180.000.000 09.08.2023 31.01.2024 11.08.2023
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA82517 2.260.000.000 09.08.2023 08.08.2025 11.08.2023


İlgili Şirketler [TAMFA, HUZFA, TCELL, HEKTS, ISFIN, QNBFL, DZYMK, ENJSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182810


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Yarım 5.560 5.641 -19,00  
Çeyrek 2.780 2.820 -10,00  
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Gümüş Gr. 19,69 19,71 -0,06  
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