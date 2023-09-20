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***QNBFL* *YKFKT* *SZUKI* *DZYMK* *CAGFA* *ZKBVR* *FSDAT* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

20.09.2023 17:53
***QNBFL* *YKFKT* *SZUKI* *DZYMK* *CAGFA* *ZKBVR* *FSDAT* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***QNBFL******YKFKT******SZUKI******DZYMK******CAGFA******ZKBVR******FSDAT******ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [FSDAT, SZUKI, ZKBVR, CAGFA, QNBFL, YKFKT, ENJSA, DZYMK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT12428 50.000.000 20.09.2023 18.01.2024 22.09.2023
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK12437 141.800.000 19.09.2023 17.01.2024 22.09.2023
- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK32419 51.150.000 19.09.2023 14.03.2024 22.09.2023
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBVA2323 75.000.000 20.09.2023 15.12.2023 22.09.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32450 34.000.000 20.09.2023 15.03.2024 22.09.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32414 51.000.000 20.09.2023 13.03.2024 22.09.2023
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKFA2323 357.000.000 20.09.2023 07.12.2023 22.09.2023
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA92516 1.000.000.000 20.09.2023 25.09.2025 22.09.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12443 235.000.000 20.09.2023 10.01.2024 22.09.2023


İlgili Şirketler [FSDAT, SZUKI, ZKBVR, CAGFA, QNBFL, YKFKT, ENJSA, DZYMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196491


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QNBFL 435,60 7.733.070 % 10,00  
GARFA 83,60 47.875.912 % 10,00  
YONGA 44,66 1.932.478 % 10,00  
MIATK 605,20 520.426.707 % 10,00  
SANFM 25,74 30.994.365 % 10,00  
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Altın Gr. 1.690 1.691 12,81  
Cumhuriyet 11.322 11.493 -8,00  
Tam 11.093 11.213 47,00  
Yarım 5.563 5.630 24,00  
Çeyrek 2.773 2.815 12,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,52 0,29  
Gümüş Gr. 20,44 20,47 0,30  
B. Petrol 94,35 94,35 0,01  
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