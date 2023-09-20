***QNBFL* *YKFKT* *SZUKI* *DZYMK* *CAGFA* *ZKBVR* *FSDAT* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***QNBFL******YKFKT******SZUKI******DZYMK******CAGFA******ZKBVR******FSDAT******ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [FSDAT, SZUKI, ZKBVR, CAGFA, QNBFL, YKFKT, ENJSA, DZYMK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT12428 50.000.000 20.09.2023 18.01.2024 22.09.2023- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK12437 141.800.000 19.09.2023 17.01.2024 22.09.2023- Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. SZUKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUZK32419 51.150.000 19.09.2023 14.03.2024 22.09.2023- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBVA2323 75.000.000 20.09.2023 15.12.2023 22.09.2023- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32450 34.000.000 20.09.2023 15.03.2024 22.09.2023- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32414 51.000.000 20.09.2023 13.03.2024 22.09.2023- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKFA2323 357.000.000 20.09.2023 07.12.2023 22.09.2023- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA92516 1.000.000.000 20.09.2023 25.09.2025 22.09.2023- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12443 235.000.000 20.09.2023 10.01.2024 22.09.2023İlgili Şirketler [FSDAT, SZUKI, ZKBVR, CAGFA, QNBFL, YKFKT, ENJSA, DZYMK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196491BIST