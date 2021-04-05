***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.04.2021 09:18
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
QUAGR.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz]
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Miktar: 24.000.000 TL nominal,Aracı: IYF,
Kapanış Tarihi: 06.04.2021, Fiyat: 16,46 TL
Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923145
BIST
11:291.436
En Yüksek
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|: 1.429
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.429
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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11:299,6114
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458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.720.734
|% 9,96
|
|NTGAZ
|11,30
|166.200
|% 9,92
|
|DERHL
|9,55
|39.060.557
|% 9,90
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.289.368
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,09
|10.613.180
|% -8,72
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|CASA
|111,00
|40.959
|% -6,80
|
|KOZAL
|126,80
|389.914.513
|% 1,36
|
|SISE
|7,46
|226.560.530
|% 0,95
|
|JANTS
|884,20
|219.320.188
|% 6,92
|
|PETKM
|6,10
|183.456.663
|% 1,84
|
|THYAO
|12,96
|149.054.359
|% 0,39
|
|SISE
|7,46
|226.560.530
|% 0,95
|
|PETKM
|6,10
|183.456.663
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,92
|45.396.573
|% 0,00
|
|ODAS
|3,56
|82.037.325
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|50.567.625
|% -0,89
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1613
|8,1703
|% 0,22
|
|Euro
|9,5981
|9,6125
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,2582
|11,3147
|% 0,16
|
|Frank
|8,6062
|8,6581
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1655
|2,1764
|% -0,08
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|-1,08
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