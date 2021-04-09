***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.04.2021 09:15
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., QUAGR.E işlem koduyla 09/04/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,46 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925963
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:088,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:089,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:08457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1403
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6849
|9,6914
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1340
|11,1898
|% -0,06
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% 0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,82
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|-25,30
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-12,23
|
|Çeyrek
|729
|745
|-6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,31
|