***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., QUAGR.E işlem koduyla 09/04/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,46 TL, Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925963BIST