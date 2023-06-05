***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.06.2023 17:35
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2313 200.000.000 05.06.2023 03.10.2023 07.06.2023
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156153
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2951
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5186
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,43
|Açılış
|: 1.337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.827.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|MARKA
|12,38
|105.738.926
|% 9,95
|
|IMASM
|24,22
|541.018.362
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.445.964
|% -9,96
|
|PAMEL
|170,70
|267.009.521
|% -6,21
|
|GMTAS
|12,45
|73.727.735
|% -3,71
|
|ENSRI
|9,36
|12.376.275
|% -3,70
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|PGSUS
|522,20
|1.985.628.279
|% 9,00
|
|ASTOR
|56,40
|1.825.422.830
|% 2,08
|
|EUPWR
|94,10
|1.789.415.956
|% 2,45
|
|EKGYO
|7,58
|3.201.967.668
|% 3,84
|
|KLGYO
|2,60
|267.570.461
|% 9,70
|
|KATMR
|1,41
|139.863.335
|% 2,92
|
|KOZAL
|23,68
|2.127.759.147
|% 1,63
|
|VAKBN
|10,03
|851.503.995
|% 1,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2363
|21,2569
|% 1,43
|
|Euro
|22,8761
|22,9604
|% 2,24
|
|Sterlin
|26,2848
|26,4166
|% 1,08
|
|Frank
|23,3508
|23,4915
|% 1,66
|
|Riyal
|5,6483
|5,6767
|% 1,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,95
|
|Altın Gr.
|1.338
|1.338
|24,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|0,16
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|1,10
|
Seans Raporu
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17:58
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17:58
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