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***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

08.04.2021 18:29



***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Qua Granite Hayal Yapı payları, 09/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Taş Toprak, BIST Aydın, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 120.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
QUA GRANITE HAYAL YAPI XUTUM 09/04/2021
QUA GRANITE HAYAL YAPI XTUMY 09/04/2021
QUA GRANITE HAYAL YAPI XYLDZ 09/04/2021
QUA GRANITE HAYAL YAPI XUSIN 09/04/2021
QUA GRANITE HAYAL YAPI XTAST 09/04/2021
QUA GRANITE HAYAL YAPI XSAYD 09/04/2021
QUA GRANITE HAYAL YAPI XHARZ 09/04/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925610


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Altın Gr. 459 459 3,66  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 0,34  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,07  
B. Petrol 63,19 63,19 0,03  
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