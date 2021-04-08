***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarQua Granite Hayal Yapı payları, 09/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Taş Toprak, BIST Aydın, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 120.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiQUA GRANITE HAYAL YAPI XUTUM 09/04/2021QUA GRANITE HAYAL YAPI XTUMY 09/04/2021QUA GRANITE HAYAL YAPI XYLDZ 09/04/2021QUA GRANITE HAYAL YAPI XUSIN 09/04/2021QUA GRANITE HAYAL YAPI XTAST 09/04/2021QUA GRANITE HAYAL YAPI XSAYD 09/04/2021QUA GRANITE HAYAL YAPI XHARZ 09/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925610BIST