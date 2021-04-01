***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [QUAGR]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi29/03/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)24.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)20Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)16,46Aracı Kuruluşİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarYıldız PazarAçıklamalarQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 16,46 TL fiyattan 05-06/04/2021 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, QUAGR.HE (ikincil piyasada işlem kodu QUAGR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.QUAGR.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922664BIST