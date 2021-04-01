***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
01.04.2021 18:00
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/03/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
24.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
20
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
16,46
Aracı Kuruluş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 16,46 TL fiyattan 05-06/04/2021 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, QUAGR.HE (ikincil piyasada işlem kodu QUAGR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
QUAGR.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922664
BIST