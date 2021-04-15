***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 13:34
***QUAGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QUAGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928422
BIST
15:491.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:498,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:499,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:49454,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,89
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TRGYO
|3,85
|271.818.479
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|69.804.004
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.146.214
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|159.960.654
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.218.929
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.552.353
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|766.029
|% -9,96
|
|GARAN
|7,30
|4.700.167.975
|% 4,43
|
|EREGL
|18,26
|1.236.804.637
|% 4,22
|
|SASA
|46,54
|1.059.795.596
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|1.043.696.510
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.432.584
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.700.167.975
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.432.584
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|225.609.908
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,03
|769.428.569
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,87
|258.311.450
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0823
|8,0861
|% 0,19
|
|Euro
|9,6780
|9,6871
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1096
|11,1653
|% 0,29
|
|Frank
|8,7136
|8,7661
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1473
|2,1581
|% 0,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|17,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|11,34
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|5,48
|
|Çeyrek
|726
|743
|2,75
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,30
|
Seans Raporu
15:47
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